EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artışı talep endişeleri frenledi

–Petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yükseldikten sonra, talep endişeleri etkisiyle hızını yavaşlattı

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.55 artışla 65.40 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.41 artışla 59.33 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve ABD'nin Avrupa Birliği'ni (AB) 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulama tehdidi etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.11 artışla 15.21 dolardan,

altın, yüzde 0.33 artışla 1,393.9 dolardan,

bakır, bir değişim göstermeyerek 2.6795 dolarda sabit kaldı,

platin, yüzde 0.42 artışla 840.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.19 düşüşle 1,541.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 413 liraya, Cumhuriyet altını da 1,708 liraya düştü.

Kaynak: DHA