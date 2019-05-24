EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artış sürüyor

– Petrol fiyatları üretim kısıntıları ve ekonomik yavaşlama endişeleriyle düştükten sonra toparlanmasına rağmen, 2019'un en düşük haftalık düzeylerine yakın işlem gördü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 67.88 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.40 artışla 58.14 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD'den gelen zayıf verilerin Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini 1,280 dolar düzeyine yükseldikten sonra karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.43 düşüşle 14.55 dolardan,

altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,282.2 dolardan,

bakır, yüzde 1.03 artışla 2.708 dolardan,

platin, yüzde 0.35 48 artışla 802.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.26 artışla 1,324.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 251 liraya, çeyrek altın 410 liraya, Cumhuriyet altını da 1,697 liraya geriledi.

Kaynak: DHA