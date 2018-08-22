Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatlarındaki Artış Sürüyor

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarındaki düşüş ve dolarda zayıflamanın yanında, ABD'nin İran'a yaptırımlarının etkisiyle küresel arzda beklenen daralmaya bağlı olarak yükseliyor.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolü günlük yüzde 0.34 artışla varil başına 72.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.35 artışla 66.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz yükseltmesini eleştirmesi üzerine haftanın zirvesine ulaşmasının ardından düşüşte

Gümüş yüzde 0.38 düşüşle 14.71 dolardan, altın yüzde 0.03 artışla 1,200 dolardan, bakır yüzde 1.30 düşüşle 2.660 dolardan, platin yüzde 0.26 düşüşle 790.9 dolardan, paladyum yüzde 0.97 düşüşle 901.2 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi. - İstanbul