Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'den Çok Düştü

– Petrol fiyatları, artan stoklar ve küresel hisse senedi piyasalarında görülen sert satışlar etkisiyle yüzde 2.0'den fazla düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.65 düşüşle 58.03 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 3.01 düşüşle 48.38 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde baskı altına olan dolar karşısında hafif yükseldi.

- gümüş, yüzde 0.07 artışla 14.77 dolardan,

- altın, yüzde 0.11 artışla 1,253.2 dolardan,

- bakır, yüzde 1.74 düşüşle 2.8065 dolardan,

- platin, yüzde 0.33 düşüşle 793.3 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.22 artışla 1,184.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,447 liraya döndü.

Fed'in faiz kararını açıklayacağı iki günlük toplantısı öncesinde dolar endeksi yüzde 0.4 kayıpla 97.08 düzeyinde tamamladı.

Bu yıl güçlü bir şekilde büyüyen ABD ekonomisi, yorgunluk belirtileri göstermeye başlaması ve son birkaç aydan beri küresel ekonomide gevşeme sinyallerinin yükselmesiyle değişen piyasa duyarlılığı konusunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın da dahil olduğu Fed yetkilileri, ihtiyatlı davranıyorlar.

Fed'in Eylül ayındaki en son projeksiyonları 2019'da üç kez faiz artırmaya yönelik istekliliğini yansıtırken, faiz vadeli işlemler piyasası 2019 yılı için sadece bir kez daha faiz artırıyor.

Bu uyumsuzluk, ABD borçlanma maliyetlerinin yükselerek büyümeye zarar vereceği ve nihayetinde Fed'in parasal sıkılaştırmanın duraklatma düğmesine basmaya zorlayacağı ve Fed'in faiz oranlarını düşüreceği inancını yansıtıyor.

ABD ekonomisi yıla güçlü devam ederken, büyümenin yüzde 3.0 yavaşlaması, ve enflasyonda bir yükselme sinyali görülmemesi etkisiyle Fed'in acil bir faiz artırıma gitmesi piyasalarda öngörülmüyor.

Analistler, doların güçlenmesinin küresel ekonomi için risk teşkil ettiğini ve döviz üzerinden iş yapan kişi ve kurumların karlılığını düşürmesi de olası faiz artırımına gidilmeyeceğini işaret ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, küresel ekonomi ve küresel politikalardaki belirsizlikler ışığında, Fed'in faiz artırmayı düşünmesinin bile 'inanılmaz' olduğunu duyurdu. - İstanbul

Kaynak: DHA