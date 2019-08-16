EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi

16.08.2019 09:42

–Petrol fiyatları, ABD'den gelen güçlü veriler etkisiyle ekonomik durgunluk endişelerinin azalması ardından yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.27 artışla 58.97 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.41 artışla 55.24 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle üst üste üçüncü kez haftalık artış yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.26 düşüşle 17.17 dolardan,

altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,527.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 artışla 2.599 dolardan,

platin, yüzde 0.51 düşüşle 837.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.09 artışla 1,439.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,833liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul