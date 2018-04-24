Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yükselişe Devam Ediyor

– Azalan petrol üretimi ve gelen güçlü talep petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı, ABD'nin sondaj çalışmalarını artırmasıyla, günlük yüzde 1.28 artışla 75.02 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.40 artarak 69.04 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.06 düşüşle 90.890 düzeyine çekildi.

Metal fiyatları ise dolar fiyatlarındaki hareketlilik etkisiyle dalgalı bir seyir gösterirken, günlük değişimler şöyle oldu:

bakır yüzde 1.45 artışla 3.1555 dolardan,

altın yüzde 0.35 artışla 1,328.7 dolardan,

gümüş yüzde 0.47 artışla 16.665 dolardan,

platin yüzde 0.12 düşerek 921.3 dolardan,

paladyum yüzde 1.47 düşerek 965.15 dolardan işlem gördü. - İstanbul