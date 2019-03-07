Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Üretim Kısıntılarıyla Düştü

– Petrol fiyatları, ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.64 artışla 66.41 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.80 artışla 56.67 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 0.0'da sabit tutma kararının ardından doların euro karşısında yükselmesiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.63 düşüşle 14.99 dolardan,

altın, yüzde 0.32 düşüşle 1,283.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.07 düşüşle 2.916 dolardan,

platin, yüzde 0.62 düşüşle 823 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.11 düşüşle 1,484 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,512 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA