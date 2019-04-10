Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Varil Başına 71 Doları Aştı
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntıları ve ABD yaptırımları etkisiyle varil başına 71 doları aştı.
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntıları ve ABD yaptırımları etkisiyle varil başına 71 doları aştı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.67 artışla 71.08 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.63 artışla 64.38 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ekonomik büyüme endişeleriyle iki haftanın zirvesinde tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 15.20 dolardan,
altın, yüzde 0.12 artışla 1,310 dolardan,
bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.922 dolardan,
platin, yüzde 0.53 artışla 904.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.15 düşüşle 1,360.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 390 liraya, Cumhuriyet altını da 1,603 liraya döndü. - İstanbul