Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Kısıma Haberiyle Yüzde 1.11 Arttı

– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük üretimi bir milyon varil azaltmasının etkisiyle, son bir aydır ilk kez günlük yüzde 1.0'in üzerinde arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 1.11 artışla 70.96 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.01 artışla 60.81 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ayın en düşük düzeyinde seyrediyor.

- gümüş yüzde 0.71 düşüşle 14.04 dolardan,

- altın yüzde 0.28 düşüşle 1,205.2 dolardan,

- bakır yüzde 0.04 düşüşle 2.6835 dolardan,

- platin yüzde 0.05 artışla 856.3 dolardan ve

- paladayum yüzde 0.15 artışla 1,099.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 211 liraya, çeyrek altın 345 liraya, Cumhuriyet altını da 1,429 liraya döndü. - İstanbul