Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Talep Görünümü Etkisiyle Hafif Yükseldi

–Petrol fiyatları, İran'a yönelik yaptırım endişelerinin talep görünümü ile dengelenmesi etkisiyle hafifi yükseldi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.68 artışla varil başına 72.70 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.25 artışla 67.26 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz yükseltmesini eleştirmesi üzerine haftanın zirvesine ulaştı.

Gümüş yüzde 0.44 artışla 14.735 dolardan, altın yüzde 0.27 artışla 1,197 dolardan, bakır yüzde 0.88 artışla 2.691 dolardan, platin yüzde 0.42 artışla 797 dolardan, paladyum yüzde 0.66 artışla 904.6 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi. - İstanbul