EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle yüzde 2.0 civarı düştü

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemelerine ragmen, talep endişeleri etkisiyle yaklaşık yüzde 2.0 düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.98 düşüşle 63.77 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.45 düşüşle 57.64 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel büyüme endişeleri, ABD'nin Avrupa Birliği'ni (AB) 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulama tehdidi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 15.19 dolardan,

altın, yüzde 0.46 artışla 1,395.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.86 düşüşle 2.6565 dolardan,

platin, yüzde 0.7 düşüşle 831.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.18 artışla 1,547.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 413 liraya, Cumhuriyet altını da 1,708 liraya düştü.



Kaynak: DHA

- İstanbul