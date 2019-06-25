EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

–Petrol fiyatları, talep endişeleri etkisiyle düşerken, fiyatları ABD ve İran arasındaki gerilim destekledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.25 artışla 64.68 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.21 artışla 57.78 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, büyük merkez bankalarından gelen ihtiyatlı açıklamalar ve ABD ve İran arasındaki gerginlikler etkisiyle son altı eyılın en yüksek düzeyine yakın seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.15 artışla 15.4 dolardan,

altın, yüzde 0.98 artışla 1,432.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.17 artışla 2.71 dolardan,

platin, yüzde 0.05 artışla 812.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.76 düşüşle 1,517 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 267 liraya, çeyrek altın 437 liraya, Cumhuriyet altını da 1,807 liraya geriledi.

Kaynak: DHA