Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Stoklarda Azalmayla Yükseldi

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksııntıları, ABD'nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları ve Libya'da yaşanan iç savaşın petrol ihracatını olummsuz etkilemesinin, ekonomik büyüme endişelerini bastırmasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.68 artışla 71.31 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.68 artışla 64.01 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların yüzde 1.0'den fazla değer kaybetmesiyle, üç haftadır ilk kez haftayı artıda tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.26 artışla 15.05 dolardan,

altın, yüzde 0.34 artışla 1,297.8 dolardan,

bakır, yüzde 1.89 artışla 2.941 dolardan,

platin, yüzde 1.06 artışla 904.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.29 artışla 1,349.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 240 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,613 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA