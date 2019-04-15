Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rusya'nın Üretim Artırma İhtimaliyle Düştü

– Petrol fiyatları küresel stoklar ile ilgili karışık işaretler ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı programından çıkacağına dair işaretler etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.36 düşüşle 71.29 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.38 düşüşle 63.65 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onunla birlikte hareket eden ülkeler, Haziran ayında 1 Ocak'tan bu yana süregelen günde 1.2 milyon varil büyüklüğündeki üretim kısıntısının devam edip etmemeyi ele alacak.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.92 düşüşle 15.83 dolardan,

altın, yüzde 0.57 düşüşle 1,287.8 dolardan,6

bakır, yüzde 0.93 düşüşle 2.918 dolardan,

platin, yüzde 1.37 düşüşle 886.6 dolardan ve5

paladyum da yüzde 0.96 düşüşle 1,337.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 240 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,624 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA