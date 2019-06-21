EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Orta dOğu'daki gerginlikler etkisiyle yükseldi

–Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginliklerin küresel ptrol arzının yüzde 20'ni üreten Orta Doğu petrol nakliyatına zarar vereceği endişeleriyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.23 artışla 65.24 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.98 artışla 57.63 dolardan işlem görüyor.

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle metal fiyatları düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.92 düşüşle 15.28 dolardan,

altın, yüzde 0.36 artışla 1,392 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.704 dolardan,

platin, yüzde 0.51 düşüşle 803.45 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.46 artışla 1,509 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,760 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA