EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesinde karışık

– Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinin iki ülke arasında aylardır devam eden ticaret anlaşmazlığını çözüp çözemeyeceği endişeleriyle yükselerek son üç yıldaki en iyi aylık performanslarını gösterdi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.1 artışla 15.31 dolardan,

altın, yüzde 0.07 artışla 1,413 dolardan,

bakır, yüzde 0.11 düşüşle 2.70 dolardan,

platin, yüzde 1.21 artışla 827.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.68 düşüşle 1,528.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 427 liraya, Cumhuriyet altını da 1,768 liraya düştü.

Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile ilgili haberleri beklleyen yatırımcılar ve gelecek hafta gerçekeleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.06 artışla 66.59 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 düşüşle 59.17 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul