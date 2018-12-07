Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec Kararının Ertelenmesiyle Düşüşte

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi kısıtlama kararını ertelemesiyle düşüşte.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.95 düşüşle 59.49 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.89 düşüşle 51.03 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, doların değer kaybetmesiyle arttı.

gümüş, yüzde 0.38 artışla 14.47 dolardan,

altın, yüzde 0.09 artışla 1,244.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.40 artışla 2.754 dolardan,

platin, yüzde 0.04 düşüşle 789.3 dolardan,

paladyum da yüzde 0.45 artışla 1,147 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,438 liraya döndü. - İstanbul