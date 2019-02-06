Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Endişelerle Yükseldi

– Petrol fiyatları, piyasalardaki küresel ekonomi görünümüne ilişkin endişeler etkisiyle yükseldi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.02 artışla 61.99 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.06 artışla 53.59 dolardan işlem görüyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD merkezli çok uluslu yatkırım bankası Goldman Sachs, bir süredir yürüttüğü gözden geçirme çalışmalarının ardından, emtia ticareti faaliyetlerinin "çok fazla sermaye kullanıp, çok az kar ettiklerini" belirledi.

WSJ haberine göre, Goldman Sachs, gözden geçirmeler sonucunda elde edilen verilere dayanarak, demir cevheri, platin ve diğer metallerde fiziki ticaretten çekilmeyi değerlendiriyor ve faaliyetlerde azaltım planlarını bu ay için Yönetim Kurulu'na sunmaya hazırlanıyor.

Bazı emtia faaliyetlerinden çekilmenin değerlendirilmesi, Goldman Sachs'ın 4. çeyrekte sabit getirililer, kurlar ve emtialardaki faaliyetlerinden gelirlerinin yüzde 18 azaldığının rapor edilmesinin ardından geldi.

Metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa seslenişinde bir sınır duvarı inşa etmek için yemin etmesiyle karışık.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.2 düşüşle 15.805 dolardan,

altın, yüzde 0.1 düşüşle 1,317.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.23 artışla 2.8235 dolardan,

platin, yüzde 0.1 düşüşle 819.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.33 artışla 1,345.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 359 liraya, Cumhuriyet altını da 1,480 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA