EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran yaptırımları etkisiyle yükseldi

– ABD ve İran arasındaki gerilim etkisiyle yükselen petrol fiyatlarındaki tırmanışı, talep endişeleri dengeledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 artışla 65.23 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.43 artışla 58.15 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, büyük merkez bankalarından gelen ihtiyatlı açıklamalar ve jeopolitik gerginlikler etkisiyle altı yılın zirvesinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 artışla 15.435 dolardan,

altın, yüzde 1.25 artışla 1,436 dolardan,

bakır, yüzde 1.35 artışla 2.742 dolardan,

platin, yüzde 0.94 artışla 819.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.22 artışla 1,532 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada, gram altın fiyatı 265 liraya, çeyrek altın 434 liraya, Cumhuriyet altını da 1,797 liraya geriledi.

Kaynak: DHA