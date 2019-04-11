Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesine Yakın Seyrediyor

– Petrol fiyatları, beş ayın zirvesinden ABD'nin petrol stoklarının 29 Mart haftasında 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükselmesi ve ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle hafif düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.52 düşüşle 71.36 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.71 düşüşle 64.15 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, merkez bankalarının faizleri artırmama kararı ertesinde iki haftanın zirvesine yakın seyirde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.34 düşüşle 15.04 dolardan,

altın, yüzde 0.94 düşüşle 1,301.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.77 düşüşle 2.9035 dolardan,

platin, yüzde 0.03 artışla 909.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.22 düşüşle 1,347.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,622 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA