EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları azalan ABD stokları etkisiyle yükseldi

– Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarında görülen üst üste dördincü hafta düşmesi etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla 64.83 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.57 artışla 58.74 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde doların yükselmesiyle, hafifi geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 15.09 dolardan,

altın, yüzde 0.54 düşüşle 1,393 dolardan,

bakır, yüzde 0.65 artışla 2 .642 dolardan,

platin, yüzde 0.31 düşüşle 812.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.01 artışla 1,540 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 419 liraya, Cumhuriyet altını da 1,735 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul