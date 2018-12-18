Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Arz Artışı Beklentisiyle Düştü

– Petrol fiyatları, ABD'de kaya gazı üretimindeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan arz fazlası beklentileriyle, yüzde 1.0'den fazla düşüşle 58 dolar düzeyine geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.53 düşüşle 58.7 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.50 düşüşle 49.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı öncesinde baskı altına olan dolar karşısında hafif yükseldi.

- gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 14.755 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,251.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.60 düşüşle 2.738 dolardan,

- platin, yüzde 0.63 düşüşle 790.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.28 artışla 1,185.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,445 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA