Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Toplantıları Etkisiyle Karışık

– Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonucunu beklerken karışık seyirediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.35 artışla 63.83 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.58 düşüşle 53.59 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından gelecek haberleri beklerken hafifi düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.04 düşüşle 15.49 dolardan,

altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,313.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.776 dolardan,

platin, yüzde 0.93 düşüşle 784.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.16 artışla 1,374.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,496 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA