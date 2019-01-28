Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'de Sondaj Kuyusu Artışıyla Düştü

– Petrol fiyatları ABD'nin petrol sondaj kuyusu sayısının artması ve Çin'de görülen ekonomik yavaşlamanın petrol ithalatını azaltacağı endişeleriyle düştü. Baker Hughes verilerine göre, ABD'de sondaj kule sayısı bir haftada 825 adetten, 862 adete yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.10 düşüşle 60.96 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.17 düşüşle 53.06 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek para politikası toplantısı sonucunda faiz oranlarını artırmayacağı beklentisiyle altın fiyatları yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.42 artışla 15.565 dolardan,

altın, yüzde 0.20 artışla 1,300.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.7105 dolardan,

platin, yüzde 0.13 artışla 819.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.03 düşüşle 1,319.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,429 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA