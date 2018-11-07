Emtia Piyasaları - Petrol Fiyatları 73 Dolara Yükseldi

– Petrol fiyatları, Ağustos ayından beri en düşük düzeye indikten sonra, Rusya ve Suudi Arabistan'ın 2019 yılı için üretim ksıstlamasını değerlendirdikleri haberiyle 73 dolar düzeyine yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 1.21 artışla 73 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.88 artışla 62.76 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD ara seçimlerinde, Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi'lerin Senato'daki koltuk sayısını artırmasıyla yükseldi.

- gümüş yüzde 1.03 artışla 14.65 dolardan,

- altın yüzde 0.44 artışla 1,231.7 dolardan,

- bakır yüzde 0.88 artışla 2.7565 dolardan,

- platin yüzde 1.0 artışla 880.2 dolardan ve

- paladayum yüzde 2.12 artışla 1,118.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 346 liraya, Cumhuriyet altını da 1,432 liraya döndü. - İstanbul