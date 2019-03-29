Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 2009 Yılından Bu Yana En Yüksek Çeyreklik Artışa Yakın

– Petrol fiyatları, petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle 2009 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artışı gerçekleştirmeye yaklaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.88 artışla 68.42 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.47 artışla 60.17 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları Ağustos ayından bu yana en kötü ayını görürken, paladyum fiyatları Perşembe günün kayıplarından toparlanıyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.25 artışla 15.16 dolardan,

altın, yüzde 0.54 artışla 1,302.4 dolardan,

bakır, yüzde 2.25 artışla 2.9385 dolardan,

platin, yüzde 1.4 artışla 855.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 3.37 artışla 1,352.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 386 liraya, Cumhuriyet altını da 575liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA