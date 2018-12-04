Emtia Piyasaları – Opec'in Tedariği Azaltacağı Endişesiyle Petrol Fiyatları Yükseldi

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol tedariğini azaltacağı beklentisi öncesi yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.02 artışla 62.32 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.06 artışla 53.51 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, doların gerilemesiyle son bir ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

gümüş, yüzde 0.06 artışla 14.39 dolardan,

altın, yüzde 0.31 artışla 1,243 dolardan,

bakır, yüzde 0.12 artışla 2.813 dolardan,

platin, yüzde 0.48 düşüşle 806.8 dolardan,

paladyum da yüzde 0.18 artışla 1,167.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 208 liraya, çeyrek altın 337 liraya, Cumhuriyet altını da 1,385 liraya döndü. - İstanbul