EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları Çin verileriyle yükseldi

– Metal fiyatları, Çin'in ekonomik büyümesinin 27 yılın en düşüşk düzeyinde gerçekleşmesi etkisiyle .

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.45 artışla 15.305 dolardan,

altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,411.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.5 artışla 2.7075 dolardan,

platin, yüzde 1.63 artışla 848.2 dolardan ve

paladyum da yüzde1.19 artışla 1,560.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya yükselirken, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,749 liraya geriledi.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçı olan Çin'de gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin beklenti altında kalmasıyla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.54 artışla 67.04 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.4 artışla 60.45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul