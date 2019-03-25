Emtia Piyasaları – Durgunluk Endişeleriyle Petrol Fiyatları Düştü

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarıyla desteklenen petrol fiyatları, ani bir ekonomik durgunluk endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 66.75 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.27 düşüşle 58.29 dolardan işlem görüyor.

ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerine paralel olarak yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle altın yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 artışla 15.555 dolardan,

altın, yüzde 0.64 artışla 1,320.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.07 düşüşle 2.8405 dolardan,

platin, yüzde 0.57 artışla 853.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.28 artışla 1,533.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 390 liraya, Cumhuriyet altını da 1,604 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA