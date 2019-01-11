Emtia Piyasaları – Brent Petrolün Varil Fiyatı 61 Doların Üzerinde

– Brent ham petrolü fiyatı, ana petrol üreticilerinin üretimi kesme kararı ile varil başına 61 doların üzerinde hareket ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü de 52.55 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle düşen dolar karşısında yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.72 artışla 15.755 dolardan,

altın, yüzde 0.45 artışla 1,293.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.93 artışla 2.662 dolardan,

platin, yüzde 0.08 artışla 826.8 dolardan

paladyum da yüzde 0.66 artışla 1,281.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 368 liraya, Cumhuriyet altını da 1,518 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA