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EMTİA PİYASALARI-Brent petrol üç ay sonra 40 doların üzerinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun 4 Haziran'da yapılması öngörülen toplantısından kısıntı süresinin uzatılmasına ilişkin karar çıkacağı beklentisiyle, Brent petrolün varil fiyatı üç ay sonra yeniden 40 doları aştı.

EMTİA PİYASALARI-Brent petrol üç ay sonra 40 doların üzerinde
03.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:18

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun 4 Haziran'da yapılması öngörülen toplantısından kısıntı süresinin uzatılmasına ilişkin karar çıkacağı beklentisiyle, Brent petrolün varil fiyatı üç ay sonra yeniden 40 doları aştı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.22 artışla 40.46 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.20 artışla 38.04 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.06 düşüşle 17.89 dolar,altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,723.50 dolar,bakır, yüzde 0.63 artışla 5,518.50 dolar,platin, yüzde 0.42 düşüşle 844.63 dolar,paladyum yüzde 0.75 artışla 1,990.21 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 373 liraya, çeyrek altın 614 liraya, Cumhuriyet altını da 2,446 liraya düştü.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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