EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatları yüzde 3.72 düştü

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında tırmanan ticaret gerginlikleri ve açıklanan zayıf imalat verileri etkisiyle yüzde 3.0'ün üzerinde geriledi.

Gelişmeler etkisiyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 3.72 düşüşle 68.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.41 düşüşle 58.71 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret gerginlikleri etkisiyle hisse senedi piyasalarında görülen düşüş sebebiyle güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.6 artışla 14.535 dolardan,

altın, yüzde 0.69 artışla 1,283.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.52 düşüşle 2.664 dolardan,

platin, yüzde 0.7 düşüşle 799.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.51 düşüşle 1,306.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 414 liraya, Cumhuriyet altını da 1,712 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul