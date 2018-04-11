Emtia Piyasaları – Brent Petrol 71 Doları Aştı

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye ve Rusya'yı hedef alan açıklamalarının etkisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatını belirlemek için ölçü olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.70 artışla 71.54 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.69 artışla 65.94 dolara çıktı.

Dolar endeksi ABD Üretici Fiyat Endeksi ve FED tutanakları yüzde 0.08 düşüşle 89 bin 511 puana çekildi.

Metal fiyatları ise ABD Başkanı Trump açıklamaları sonrasında yükselişe geçti

altın yüzde 0.80 artışla 1356.8 dolardan,

gümüş yüzde 0.17 artışla 16.625 dolardan,

platin yüzde 0.42 artışla 937 dolardan,

bakır yüzde 0.24 artışla 3.1445 dolardan,

paladyum yüzde 0.42 düşüşle 945.75 dolardan işlem gördü.

Rusya'nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Salı günü Hizbullah'ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak" açıklamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Twitter hsabı üzerinden, "Hazır ol Rusya, akıllı füzelerimizle geliyoruz" yanıtını vermesi, küresel piyasalarda gerginliklere neden oldu.