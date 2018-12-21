Emtia Piyasaları – Brent Fiyatı 53 Dolar Düzeyine Geriledi

– Petrol fiyatlarında son bir haftada yüzde 10'u bulan düşüş, pek çok yatırımcının temkinli yaklaşımı nedeniyle sürüyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.23 düşüşle 53.08 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.29 düşüşle 45.29 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla altı aylık zirvesine yaklaştıktan sonra hafif geriledi. Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.83 düşüşle 14.745 dolardan,

- altın, yüzde 0.35 düşüşle 1,263.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.24 düşüşle 2.69 dolardan,

- platin, yüzde 0.55 düşüşle 791.4 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.38 düşüşle 1,175.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA