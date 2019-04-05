Emtia Piyasaları – Brent Beş Aydan Sonra İlk Kez 70 Doları Gördükten Sonra Düştü

– Brent ham petrolü, ABD'deki artan üretime rağmen küresel tedarik endişeleriyle son beş ayda ilk kez varil başına 70 doları gördükten sonra çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 69.21 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.10 düşüşle 62.04 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatı, ABD-Çin ticari görüşmeleri ve güçlü ABD verilerinin etkisiyle doların yen karşısında değer kazanmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.11 artışla 15.10 dolardan,

altın, yüzde 0.14 düşüşle 1,292.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.33 artışla 2.9195 dolardan,

platin, yüzde 0.38 düşüşle 901.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.56 artışla 1,339.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,562 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA