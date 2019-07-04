EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü

– ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu; ancak, düşüşün beklenti altında kalması ve halen stok fazlası olması etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.1 düşüşle 63.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.08 düşüşle 56.72 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD devlet tahvilleri getirilerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği umutları etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.27 düşüşle 15.295 dolardan,

altın, yüzde 0.29 düşüşle 1,416.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.06 artışla 2.684 dolardan,

platin, yüzde 0.36 düşüşle 840.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.4 düşüşle 1,559.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,724 liraya geriledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul