Emtia Piyasaları – Arz Tartışmalarına Karşın Brent 71 Dolarda

– Petrol İhraç Eden ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya destekli sürdürdüğü arz kısıntılarına ilişkin tartışmalar sürerken, Brent hampetrolün varil fiyatı 71 doların hemen üzerindeki düzeyini koruyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Rusya ile OPEC'in, ABD'nin artan piyasa payına karşı üretim artırma kararı alabileceğini söylemesi üzerine, petrol fiyatları hafif gerileyerek son dönemdeki yükseliş frenlendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ve OPEC+ grubuna katılan ülkeler, Haziran ayında 1 Ocak'tan bu yana süregelen günde 1.2 milyon varil büyüklüğündeki üretim kısıntısının devam edip etmemeyi ele alacak.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.13 düşüşle 71.21 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.05 düşüşle 63.54 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel ticaret ticaretle ilgili gelişmelerin risk işştahını artırmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.3 düşüşle 15.93 dolardan,

altın, yüzde 1.01 düşüşle 1,278.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.1 düşüşle 2.932 dolardan,

platin, yüzde 1.08 düşüşle 884.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,332.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,612 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA