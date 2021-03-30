EMTİA PİYASALARI-Altının ons fiyatı 1,700 doların altına geriledi

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı 1,700 doların da galtına geriledi.