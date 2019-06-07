EMTİA PİYASALARI – Altın üç yılın en yüksek haftalık artışına yakın

– Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin doların gerilemesine neden olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda faiz oranlarını düşüreceği tahminleri etkisiyle son üç yılın en yüksek haftalık artışı yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.41 artışla 15.115 dolardan,

altın, yüzde 0.5 artışla 1,349.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.06 düşüşle 2.649 dolardan,

platin, yüzde 0.87 artışla 810.7 dolardan,

paladyum yüzde 0.99 artışla 1,362.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 410 liraya, Cumhuriyet altını da 1,696 liraya geriledi.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük üreticileri üretim kısıntılarının süresini uzatacağı işaretleri etkisiyle beş ayın en düşük düzeyinden yükselişe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.38 artışla 62.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.52 artışla 53.39 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA