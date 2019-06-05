EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları üç ayın zirvesine yakın

– Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.28 artışla 14.81 dolardan,

altın, yüzde 0.35 artışla 1,333.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.09 artışla 2.6715 dolardan,

platin, yüzde 0.65 artışla 823.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.43 düşüşle 1,315.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,665 liraya geriledi.

Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya'nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO'su İgor Sechin'in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA