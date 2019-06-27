EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları Trump-Jinping görüşmesi öncesi düştü

– Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi öncesi iki ülkenin ticaret anlaşmasına varacağı beklentilerinin yatırımcıları riskli varlıklara yöneltmesiyle düştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Japonya'daki G20 Zirvesi'nde yapacakları görüşme öncesinde, iki ülke "geçici bir ateşkes" konusunda anlaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.85 düşüşle 15.245 dolardan,

altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,405.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.706 dolardan,

platin, yüzde 0.57 düşüşle 816.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.01 düşüşle 1,525.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya, çeyrek altın 426 liraya, Cumhuriyet altını da 1,763 liraya düştü.

Brent ham petrol fiyatı, G20 Zirvesi'nde ticari anlaşmaya varılacağı beklentileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edip etmeme kararı vereceği toplantısına odaklanmalarıyla varil başına 66 dolara geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.17 düşüşle 66.40 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 düşüşle 59.34 dolardan işlem görüyor.



Kaynak: DHA