EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları Fed'in faiz açıklamalarıyla düştü

– Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla altı yılın zirvesinden çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.62 düşüşle 15.205 dolardan,

altın, yüzde 0.49 düşüşle 1,411.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.31 düşüşle 2.727 dolardan,

platin, yüzde 0.5 düşüşle 810.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.76 düşüşle 1,520.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,770 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının azalması ve Orta DOğu'daki gerginliklerin desteğiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 7.71 artışla 66.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.14 artışla 59.07 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA