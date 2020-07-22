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EMTİA PİYASALARI-Altın 1,850 doları aştı, petrol 44 dolarda

Kazançlarını arttırmayı sürdüren altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 1.0'den çok yükselerek 1,850 doların üzerine yükseldi.

EMTİA PİYASALARI-Altın 1,850 doları aştı, petrol 44 dolarda
22.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:35

Kazançlarını arttırmayı sürdüren altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 1.0'den çok yükselerek 1,850 doların üzerine yükseldi. Dolar endeksinde görülen değer kaybı da altındaki yükseliş destekledi.

Ünlü&Co/DAHA'nın "1820 doları kıran ons altın ivme kazanıyor" başlıklı analizinde şu konuların altı çizildi:

"1,800 doları aştıktan sonra bir süre bu bölgede yatay bir görünüm sergileyen altının ons fiyatı ilk direnç noktası olarak gördüğümüz 1,820 doları geride bıraktıktan sonra beklentilerimize paralel olarak daha fazla güç kazanmaya başladı. "Uzun vadelerde göstergeler arasındaki uyumsuzluk altında kar satışı riskine yönelik sinyaller verse de kısa vadelerde henüz bu yönde güçlü bir tablo oluşmaması yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğine işaret ediyor. "Sık sık dikkat çektiğimiz gibi aşı çalışmalarından somut bir sonuç çıkması durumunda güvenli liman ihtiyacı daralacağı için altında düzeltme görebiliriz. "Ancak gerek faizlerin düşük seyretmesi gerekse likidite koşullarının bolluğu ortauzun vadeli görünümü pozitif tutmaya devam ediyor."Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle petrol fiyatları da yükseliyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.74 artışla 44.99 dolar,Batı Teksas yüzde 3.89 artışla 42.42 dolar,altın yüzde 1.22 artışla 1,839.87 dolar,gümüş yüzde 5.95 artışla 21.10 dolar,bakır yüzde 0.58 artışla 6,474.50 dolar,platin yüzde 3.41 artışla 879.09 dolar,paladyum yüzde 5.85 artışla 2,170.79 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 666 liraya, Cumhuriyet altını da 2,732 liraya yükseldi.İntegral Yatırım Menkul'ün "Petrol sıkışık seyrini bozdu" başlıklı analizinde, "Petrol fiyatları dün son iki haftadır izlediğimiz sıkışık seyri yukarı kırdı" denildi ve eklendi: "Amerikan tipi am petrol bu sabah izlediğimiz 41.50 dolar direnç seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Brent petrol ise forex piyasasında 44 dolar seviyesinde işlem görüyor. "Genel olarak petrol piyasasına yönelik yeni bir haber bulunmuyor. Buna karşın aşıya yönelik haberlerin daha sık ve yüksek tondan gelmesi petrol fiyatını destekliyor. "Bununla birlikte teşvik haberleri ve küresel piyasalarda oluşan olumlu rüzgarın petrol fiyatlarını desteklediğini söylemek mümkün. "Buna karşın API tarafından açıklanan haftalık özel petrol stoklarının 7.5 milyon varil artması petrolün hızını kesti. Bugün DOE tarafından haftalık ham petrol stokları takip edilecek."

 


Kaynak: DHA

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