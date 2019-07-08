EMTİA PİYASALARI – ABD tarımdışı istihdam verileri etkisiyle altın fiyatları düştü

–ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın Haziran ayında 224 bin kişi azalmasının piyasalarda oluşturduğu olumlu havanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında para politikasını gevşeteceği beklentilerini düşürmesiyle, altın fiyatları düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.46 artışla 15.07 dolardan,

altın, yüzde 0.47 artışla 1,406.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.657 dolardan,

platin, yüzde 0.65 artışla 816.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.27 düşüşle 1,559.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya, çeyrek altın 424 liraya, Cumhuriyet altını da 1,756 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, yatırımcıların jeopolitik riskler ve ABD ve Çin arasında ticaret savaşının küresel ekonomiye olası etkileri arasında kalmalarıyla yatay.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 düşüşle 64.21 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.1 düşüşle 57.45 dolardan işlem görüyor.



Kaynak: DHA

- İstanbul