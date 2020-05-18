EMSİAD'dan 19 Mayıs mesajı
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EMSİAD'dan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Onur Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

EMSİAD'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:51

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Onur Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Aydın, yazılı olarak yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkü arkadaşlarının, Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmalarının üzerinden 101 yıl geçti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü tehlikeyi göze alarak Türk Ulusunun geleceğini değiştirebilmek adına 16 Mayıs 1919'da başlatmış olduğu bu yolculuk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımın atılmasıyla adeta kurtuluşun müjdecisi olmuştur. Vatanımızı işgale yeltenenlere karşı, Türk milletinin gücünü ispat eden, içinde bulunulan durum ne kadar ağır olsa da, bağımsızlık aşkı ile yoğrulan bu büyük irade, Samsun'a ulaşarak ilk ve en anlamlı milli hamlesini yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin kaderini değiştiren bu anlamlı günü başta gençlerimize armağan etmiştir. Bu nedenle de gençlerimizi kendine güvenen, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimiz olmalıdır. Genç nesillerimizin, mazimizden aldıkları ilhamla, Türkiye'yi daha da büyütmek, hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği olarak bizler gençlerimize güveniyoruz. Ülkemizde daha fazla genç girişimciye, genç sanayicilere ve genç iş insanlarına ihtiyaç var. Gençlerimize imkan ve fırsat verildiği takdirde neleri başarabileceklerini ve potansiyellerini çok iyi biliyoruz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yılını yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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