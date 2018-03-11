Emşav Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'in Acı Günü
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Emşav Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'in Acı Günü

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.

Emşav Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'in Acı Günü

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'in babası Salim Erim, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Salim Erim, bugün Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Sakarca Mahallesi Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Bilal Erim'i sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, şehit ve gazi aileleri ile emniyet mensupları yalnız bırakmadılar. - SAMSUN

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