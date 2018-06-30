Emşav'dan Şehitler İçin 174'üncü Mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 174'üncü Mevlid-i Şerif okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 174'üncüsü gerçekleştirildi. Mevlitte okunan Kur'an-ı Kerim, 6. ay şehitleri, Lütfi Çelik ve Serkan Yavuz ile tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okutulan mevlide katılan özel harekat polisleri, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadı.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "174 aydan beri aziz şehitlerimizi anma programı yapıyoruz. Bütün şehitler adına ve bu ayki şehitlerimiz Lütfi Çelik ile Serkan Yavuz için burada toplandık. Bundan sonraki aylarda da Allah izin verirse mevlid geleneğimiz devam edecek. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ülkemiz son dönemlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Yurt içinde ve dışında bölücü terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. EMŞAV olarak her zaman emniyet güçlerimizin yanındayız. Samsun Büyükşehir Belediyesine bir dilekçe vermiştik. Şehit anne ve babalarına talepleri doğrultusunda ücretsiz mezar yeri istemiştik. Geçen ayki mecliste bu dilekçemiz de meclisten geçti. Bu isteğimizi yerine getiren Samsun Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Programa, ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Polis Emeklileri Dernek Başkanı Sadık Aydın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - SAMSUN