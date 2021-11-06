EMŞAV'dan Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı - Haberler
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EMŞAV'dan Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
EMŞAV'dan Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı

SAMSUN (İHA) – Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın sarf ettiği sözler, bir özürle geçiştirilecek durum değildir.

SAMSUN (İHA) – Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın sarf ettiği sözler, bir özürle geçiştirilecek durum değildir. Bulunduğu, işgal ettiği o makamdan ve görevinden istifa etmelidir" dedi.

Şehit ailelerinin tepkisini dile getiren Bilal Erim, "Bingöl ziyareti esnasında bir şehit kardeşinin haklı eleştirisi sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yapmış olduğu küfür ve hakaret hadisesi kabul edilemez bir durumdur. Sebebi ne olursa olsun bir siyasetçinin böyle bir küfürlü söz sarf etmesi, hakaret etmesi edep dışı bir durumdur. Bu şahıs, olaydan sonra, tepkilerden sonra özür dilese bile, yaptığı, sarf ettiği sözler bir özürle geçiştirilecek bir durum değildir. Bulunduğu, işgal ettiği o makamdan ve görevinden istifa etmelidir. Şehit yakınları ve gaziler olarak partisinin yönetiminden talebimiz, bu şahıs hakkında gerekenin yapılmasıdır. Lütfü Türkkan bu davranışıyla edepsizce, ucuz cılız kahramanlık yapmıştır. Keşke bu davranışı Siirt'teki PKK'lı 'Kürdistan' dediğinde gösterebilselerdi. Bu ülkede siyaset yapanların eleştirilere, edep dışı davranış göstermelerini kınıyoruz, lanetliyoruz. Şehit yakınımıza kötü, çirkin, yakışıksız sözlerini Lütfü Türkkan'a iade ediyoruz" diye konuştu.

Erim, "Ayrıca Kocaeli'deki şehidimiz, Samsunlu hemşehrimiz Emre Kaan Arlı'nın mezarına yapılan çirkin saldırıyı da kınıyor, yapanlara gereken cezanın en ağır şekilde verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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