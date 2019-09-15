15.09.2019 15:59

EMŞAV'dan HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek

DİYARBAKIR - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hamza Yoldaş ve beraberindekiler çocukları için oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla 13 gündür oturma eyleminde bulanan ailelere bir destek de EMŞAV'dan geldi. EMŞAV adına açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Yoldaş, bugün Diyarbakır'da evladını terör örgütü PKK'ya istemeden de olsa kaptırmış yüreği yanan babalarla beraber olduklarını söyledi. Kendileri şehit aileleri vakfı olarak, bu babalara destek olduğunu ve bu babaların yanında olduklarını, yüreği yanan elleri öpülesi annelerin artık yüreği yanmamaları gerektiğini düşündüklerini belirten Yoldaş, " Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de Kürt halkının mağdur olduğu konuların tamamında vermiş olduğu talimatlarla birçok gelişmeler yaşandı. Ben burada HDP'ye şu seslenişte bulunmak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Meclisi'nde siyasi parti olarak bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyetçi Halk Partisi ve Türkiye Büyük Meclisinde yerini alan İyi Parti ve diğer partilerinde terör örgütleriyle hiçbir bağları yok. HDP'nin de artık Türkiye Büyük Meclisi'nde kendi siyasi ideolojisini deklare ederken bunu yaparken de terör örgütlerinden artık bağı olmadığını ve terör örgütlerinin HDP'yi temsil etmediğini bu akan kanın HDP ile ilişkisinin olmadığını iddia eden siyasilerden terör örgütlerine bir de çağrıda bulunmasını bekliyoruz. Ey terör örgütü biz artık hiçbir annenin yüreğinin yanmasını istemiyoruz. Hiçbir babanın evlat hasretiyle sokaklarda 24 saat beklemesini istemiyoruz. Terör örgütü PKK'nın HDP'yle hiçbir ilgisinin olmadığını iddia ediyorlar ise terör örgütüne ağır silahlarını ve hafif silahlarını Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine teslim etmelerini ve artık bu akan kanın son bulması gerektiğini, bu eylemi gerçekleştirdikten sonra, Türkiye'de tekrar bir huzur, tekrar bir barış süreci geleceğine canı gönülden inanıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Hiçbir terör örgütünden korkmayacak, hiçbir terör örgütüne boyun eğmeyecek bir devlet. HDP siyasilerinin bu annelerin ellerini öpmesini biran önce canı gönülden bekliyoruz. Ben şehit aileleri vakfı başkan yardımcısı olarak şehit annelerimizle beraber ve yavrusunu terör örgütüne kaptırmak istemeyen, yavrusunu terör örgütünde kurtarmak isteyen bu şerefli ve onurlu abaların ellerinden öptüğümüzü ve her zaman yanlarında olacağımızı kanımızın son damlasına kadar da desteğimizi üzerlerinden eksik etmeyeceğimizi Türk halkı huzurunda herkesin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" dedi.

konuşmasının ardından Yoldaş, ailelerle oturup sohbet ettikten sonra alandan bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA