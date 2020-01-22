EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
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EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Adana Şube Başkanı Zuhal Aslan, Adana İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

22.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:40
EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Şube Başkanı Zuhal Aslan, Adana İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

EMŞAV'ın yeni atanan Adana Şube Başkanı Aslan ve beraberindeki heyet, Adana İl Emniyet Müdürü 'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından plaket takdimi gerçekleştirilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA
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